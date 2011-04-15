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12/05/2020
11:37

ФТС перекрыла канал передачи сведений из баз данных таможни

Сотрудники ФТС России перекрыли канал передачи сведений из баз данных таможни. Об этом говорится в сообщении службы.

Из Единой автоматизированной системы таможенных органов (ЕАИС ТО) злоумышленники выгружали данные о таможенном декларировании и системе управления профилями рисков. Похищенные сведения они реализовывали, в том числе в сети Интернет. В дальнейшем такую информацию использовали недобросовестные участники ВЭД для уклонения от уплаты таможенных платежей.

Схему вывода данных организовала группа лиц, в состав которой входило должностное лицо таможенных органов. Роли участников преступной группы были чётко распределены.

На основании собранных таможенниками доказательств сотрудники Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ возбудили уголовные дела по части 4 статьи 272 УК РФ, пункту "а" части 4 статьи 291 УК РФ, части 3 статьи 290 УК РФ - неправомерный доступ к компьютерной информации, дача и получения взятки. В настоящее время устанавливается круг причастных лиц и обстоятельства преступной деятельности.

"AK&M" от 12.05.2020
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