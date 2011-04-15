Газпромбанк оформляет кредит наличными по ставке от 7.2% годовых. Об этом говорится в сообщении банка.



Минимальная ставка распространяется на суммы от 1.5 до 5 млн руб. и действует при условии страхования жизни и здоровья клиента.



Остальные ставки зависят от суммы кредита, минимальный размер которой составляет 50 тыс. руб.



Газпромбанка оформляет потребительский кредит полностью дистанционно через мобильное приложение "Телекард 2.0" - начиная с подачи кредитной заявки до получения денежных средств на счёт.



В Газпромбанке также доступно рефинансирование потребительского кредита, выданного другими кредитными организациями, под 9.5% годовых.



АО "Газпромбанк" (ГПБ, ИНН 7744001497) образовано в 1990 году, по финансовым показателям входит в тройку крупнейших банков России. Банк обслуживает ключевые отрасли российской экономики - газовую, нефтяную, атомную, химическую и нефтехимическую, чёрную и цветную металлургию, электроэнергетику, машиностроение и металлообработку, транспорт, строительство, связь, агропромышленный комплекс, торговлю.





"AK&M" от 12.05.2020