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12/05/2020
11:37

Газпромбанк оформляет кредит наличными по ставке от 7.2% годовых

Газпромбанк оформляет кредит наличными по ставке от 7.2% годовых. Об этом говорится в сообщении банка.

Минимальная ставка распространяется на суммы от 1.5 до 5 млн руб. и действует при условии страхования жизни и здоровья клиента.

Остальные ставки зависят от суммы кредита, минимальный размер которой составляет 50 тыс. руб.

Газпромбанка оформляет потребительский кредит полностью дистанционно через мобильное приложение "Телекард 2.0" - начиная с подачи кредитной заявки до получения денежных средств на счёт.

В Газпромбанке также доступно рефинансирование потребительского кредита, выданного другими кредитными организациями, под 9.5% годовых.

АО "Газпромбанк" (ГПБ, ИНН 7744001497) образовано в 1990 году, по финансовым показателям входит в тройку крупнейших банков России. Банк обслуживает ключевые отрасли российской экономики - газовую, нефтяную, атомную, химическую и нефтехимическую, чёрную и цветную металлургию, электроэнергетику, машиностроение и металлообработку, транспорт, строительство, связь, агропромышленный комплекс, торговлю.


"AK&M" от 12.05.2020
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