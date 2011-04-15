В.Путин отменил режим нерабочих дней с 12 мая

С 12 мая единый период нерабочих дней для всей страны и для всех отраслей экономики завершается. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке, свидетельствует стенограмма, размещенная на сайте Кремля.



При этом глава государства подчеркнул, что борьба с эпидемией не завершается. Её опасность сохраняется, причём даже на территориях, где ситуация относительно благополучная и случаи новых заражений носят пока даже единичный характер.



Режим повышенной безопасности сохраняется для людей старше 65 лет, а также для тех, кто страдает хроническими заболеваниями.



Начиная с 12 мая, на всех этапах вплоть до полного завершения эпидемии необходимо сохранять как общие санитарные требования, так и дополнительные профилактические меры в регионах, заявил В.Путин.



Президент поручил Правительству, главам субъектов Федерации, санитарным службам обеспечить контроль за их соблюдением.



"Разумеется, по всей стране пока исключаются любые массовые мероприятия. И конечно, всем надо строго выполнять санитарные правила. Это касается работы организаций, предприятий, магазинов, сферы услуг, транспорта", - сказал глава государства.



"AK&M" от 12.05.2020