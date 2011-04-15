Сбербанк зарегистрировал более 100 тыс. самозанятых. Об этом говорится в сообщении банка.



Они доверили Сбербанку ведение своих операций как плательщики налога на профессиональный доход, воспользовавшись пакетом услуг "Своё дело" в Сбербанк Онлайн. Сегодня 70% самозанятых страны являются клиентами Сбербанка, то есть получают зачисления от своих клиентов на карту банка.



Наиболее популярным способом получения дохода для самозанятых является работа в сфере IT (программирование, анализ данных, веб-дизайн и т. д.) - этой деятельностью заняты 6.35% зарегистрировавшихся самозанятых. Далее по популярности следуют сдача в аренду квартир (5.07%), перевозки людей и грузов (4.31%), также активно растёт отрасль репетиторов (3.54%).



Вместе с тем на первом месте среди отраслей, которые выбирают клиенты, - пункт "Прочее" (10.54%).



ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.



Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб.



Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации владеет 52.32% от общего количества голосующих акций Сбербанка.



"AK&M" от 12.05.2020