В.Путин оставил главам регионов полномочия по борьбе с COVID-19

Президент РФ Владимир Путин подписал указ "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)". Соответствующий документ размещен на сайте Кремля.



В соответствии с указом, главы субъектов РФ, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения инфекции в регионах, должны обеспечить: определение в границах соответствующего субъекта РФ территорий, на которых в случае необходимости может быть продлено действие ограничительных мер; приостановление (ограничение, в том числе путем определения особенностей режима работы, численности работников) деятельности находящихся на соответствующей территории отдельных организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности; установление в случае необходимости особого порядка передвижения на соответствующей территории лиц и транспортных средств, за исключением транспортных средств, осуществляющих межрегиональные перевозки.



В случае принятия решения о приостановлении деятельности находящихся на соответствующей территории отдельных организаций, а также индивидуальных предпринимателей за работниками таких организаций и лицами, работающими у индивидуальных предпринимателей, сохраняется заработная плата.



При этом ограничительные меры, перечисленные в указе, не распространяются на: непрерывно действующие организации, организации, имеющие оборудование, предназначенное для непрерывного технологического процесса; медицинские и аптечные организации; организации, обеспечивающие население продуктами питания и товарами первой необходимости; организации, выполняющие неотложные работы в условиях чрезвычайных ситуаций; организации, осуществляющие неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы; организации, предоставляющие финансовые услуги в части неотложных функций (в первую очередь услуги по расчетам и платежам).



Указ может распространяться на системообразующие, а также на научные и образовательные организации по согласованию с Правительством РФ.





"AK&M" от 12.05.2020