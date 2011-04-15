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12/05/2020
11:46

Galileo покупает Crocus-Serv

Galileo Resources PLC планирует приобрести активы по разведке месторождений меди в Ботсване за 163 тыс. фунтов стерлингов в акциях и 10.082 тыс. фунтов стерлингов наличными. Об этом сообщает GlobalData.

Таким образом, Galileo согласилась выкупить у акционеров компанию Crocus-Serv (Pty) Ltd, зарегистрированную в Ботсване.

Активы компании включают 21 лицензию на проведение геологоразведочных работ, в том числе, 19 на территории Kalahari Copper Belt и 2 в районе Limpopo Mobile Belt в западной и северо-восточной Ботсване, соответственно.

Galileo заявила, что основные условия сделки зависят от результатов проведения аудита (due diligence) компании Crocus-Serv в течении 30 дней.

С 1983 года компания Galileo - мировой лидер в области создания блочно-модульных решений для производства и транспортировки КПГ и СПГ. Штаб-квартира Galileo S.A. расположена в Буэнос-Айресе, Аргентина. Компания экспортирует продукцию и осуществляет сервисное обслуживание клиентов в 65 странах Южной и Северной Америки, Европы, Африки и Азии.

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