Сбербанк снижает ставки по ипотеке на 0.3 п. п. при регистрации сделок в электронном виде

Сбербанк запускает акцию, позволяющую снизить ставку по ипотечному кредиту на 0.3 п. п. при использовании сервиса "Электронная регистрация". Об этом говорится в сообщении банка.



Акция продлится до 30 июня 2020 года.

Приобрести квартиру в ипотеку можно в новостройке - от 5.9% годовых; на вторичном рынке - от 7.8% годовых.



Акция распространяется на льготные программы господдержки: для семей с детьми - 4.7% годовых; по программе "Господдержка 2020" - 6.1% годовых.



ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.



Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб.



Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации владеет 52.32% от общего количества голосующих акций Сбербанка.



"AK&M" от 12.05.2020