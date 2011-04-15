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12/05/2020
12:15

Банкоматы банка "Открытие" пополняют карты сторонних банков

Банк "Открытие" в своих банкоматах пополняет карты любых банков, расположенных на территории РФ. Об этом говорится в сообщении банка.

Опция доступна на всех устройствах "Открытия" с функцией cash-in, которых на сегодняшний день более 3.5 тыс. по всей стране. Сервисом могут воспользоваться держатели дебетовых карт платёжных систем Visa, MasterCard и МИР, эмитированных любым российским банком.

Комиссия за пользование функционалом cash-in составит 1% от суммы зачисления (минимум 100 руб.) для владельцев карт Visa и MasterCard. Держателям карт МИР, а также любых карт, выпущенных банками-партнёрами "Открытия", сервис предоставляется бесплатно. Среди партнёрских кредитных организаций с доступным сервисом бесплатного пополнения карт Альфа-банк, Райффайзенбанк, Тинькофф Банк, Росгосстрах Банк, банк "Зенит", Промсвязьбанк, Совкомбанк, Модульбанк, БКС Банк, Веста банк, Talkbank и СКБ-Банк.

Банк "Открытие" - универсальный коммерческий банк. Работает на финансовом рынке с 1992 года. Банк "Открытие" был сформирован в результате интеграции более чем 10 банков различного масштаба, в том числе таких крупных федеральных как Номос-Банк, Ханты-Мансийский банк и банк "Петрокоммерц".

"AK&M" от 12.05.2020
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