Количество зарегистрированных безработных в РФ выросло в два раза, В.Путин

Число официально зарегистрированных безработных в России достигло 1.4 млн. Это в два раза выше уровня начала апреля. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке, свидетельствует стенограмма, размещённая на сайте Кремля.



"Ситуация непростая и требует комплексных действий по стабилизации рынка труда, по поддержке людей, потерявших работу", - сказал В.Путин.



Глава государства предложил Правительству подготовить соответствующие решения и обсудить их на отдельном совещании до конца мая.





"AK&M" от 12.05.2020