В.Путин предложил запустить специальную кредитную программу поддержки занятости

Президент РФ Владимир Путин предложил с 1 июня 2020 года запустить специальную кредитную программу поддержки занятости. Об этом глава государства заявил на совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке, свидетельствует стенограмма, размещённая на сайте Кремля.



Воспользоваться такой программой смогут все предприятия в пострадавших отраслях, а также социально ориентированные НКО.



Потенциально эта мера позволит поддержать 7 млн рабочих мест, подчеркнул В.Путин.



Объём кредита будет рассчитываться по формуле 1 МРОТ на одного сотрудника в месяц исходя из шести месяцев. Срок погашения кредита - 1 апреля 2021 года.



"Важно, что кредит будет доступным для предприятий, а банки заинтересованы работать по такой программе. Конечная ставка для получателей кредита будет льготной - 2%. Всё, что выше, субсидирует государство. Сами проценты не надо будет платить ежемесячно, они капитализируются. Кроме того, на 85% кредит будет обеспечен государственной гарантией", - сказал В.Путин.



Если в течение всего срока действия кредитной программы предприятие будет сохранять занятость на уровне 90% и выше от своей нынешней штатной численности, то после истечения срока кредита сам кредит и проценты по нему будут полностью списаны.



Если занятость будет сохранена на уровне не ниже 80% от штатной численности, то в этом случае списывается половина кредита и процентов по нему.



"Такой кредит можно будет использовать достаточно гибко, как непосредственно на выплату зарплат сотрудников, так и, например, на рефинансирование, на погашение ранее взятого беспроцентного, так называемого зарплатного кредита", - подчеркнул глава государства.



При этом В.Путин поручил Правительству обеспечить контроль за соблюдением ключевого принципа: предприятия должны направлять полученные по кредиту ресурсы в первую очередь на обеспечение выплат заработной платы.



"Должны быть исключены, полностью исключены и разного рода махинации вроде создания фиктивных, так называемых "бумажных" рабочих мест или рабочих мест с зарплатами ниже МРОТ", - заявил В.Путин, добавив, что помимо кредита, предприятия должны будут софинансировать выплату зарплат за счёт собственных средств.



Предприятия пострадавших отраслей, по словам главы государства, уже получили отсрочку по налогам и страховым платежам на шесть месяцев с возможностью гасить их затем плавно, в течение года. Но только простого переноса фискальных платежей на будущие периоды, по словам В.Путина, явно недостаточно.



Поэтому глава государства предложил такие платежи за второй квартал нынешнего года полностью списать, за исключением НДС. Эта мера распространится на индивидуальных предпринимателей, на компании малого и среднего бизнеса в пострадавших отраслях и на социально ориентированные НКО.



"Вновь подчеркну: в данном случае будет работать принцип не отсрочки, а именно полного списания налогов и страховых взносов за второй квартал этого года: за апрель, май, июнь - за те месяцы, когда бизнес оказался и будет еще находиться в сложной ситуации. Воспользоваться такой мерой поддержки смогут более полутора миллионов предприятий", - заявил В.Путин.



"AK&M" от 12.05.2020