Сбербанк предоставит новые целевые кредиты на зарплаты компаниям всех сегментов из пострадавших отраслей. Об этом говорится в сообщении банка.



Сбербанк начнёт работу по новой программе кредитования на зарплаты предприятий всех сегментов без ограничений из отраслей, пострадавших от пандемии коронавируса. Кредиты будут предоставлены под 2% годовых.



Сумма кредита по программе определяется количеством сотрудников заёмщика, умноженных на величину МРОТ и количество полных месяцев до 1 декабря 2020 года с момента предоставления кредита. При необходимости программой предусмотрена возможность пролонгации при соблюдении ряда условий, которые направлены на сохранение численности и подтверждение эффективной деятельности компании. Максимальный срок кредита - до марта 2021.



ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.



Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб.



Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации владеет 52.32% от общего количества голосующих акций Сбербанка.



"AK&M" от 12.05.2020