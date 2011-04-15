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12/05/2020
14:13

В.Путин предложил вернуть самозанятым налог на доход за 2019 год

Президент РФ Владимир Путин предложил вернуть самозанятым налог на доход за 2019 год. Об этом глава государства заявил на совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке, свидетельствует стенограмма, размещённая на сайте Кремля.

"Предлагаю вернуть самозанятым гражданам их налог на доход, уплаченный в 2019 году в полном объёме", - сказал глава государства.

В прошлом году, в четырёх регионах страны - в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях - самозанятые получили возможность официально оформить свою деятельность и заплатить налог в размере 4-6% от дохода. Такой возможностью в прошлом году воспользовались около 340 тыс. человек.

Сейчас возможность для регистрации самозанятых действует уже в 23 регионах. И число тех, кто оформил такой статус, превысило 650 тыс. В.Путин предложил предоставить всем самозанятым гражданам так называемый "налоговый капитал" в размере одного МРОТ, за счёт которого они смогут в этом году проводить налоговые платежи, не отвлекая собственные средства, сохраняя свои доходы.


"AK&M" от 12.05.2020
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