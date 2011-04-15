В.Путин предложил провести докапитализацию микрофинансовых организаций

Президент РФ Владимир Путин предложил провести докапитализацию микрофинансовых организаций на 12 млрд руб. Об этом глава государства заявил на совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке, свидетельствует стенограмма, размещённая на сайте Кремля.



"Практически во всех субъектах Федерации созданы и достаточно успешно работают государственные структуры, которые оказывают микрофинансовую поддержку индивидуальным предпринимателям, семейным предприятиям, небольшому бизнесу, - подчеркнул В.Путин. - Предлагаю, не откладывая провести докапитализацию таких компактных, но достаточно эффективных региональных институтов развития и направить на эти цели 12 млрд руб.".



Эти средства были заложены в нацпроекте "Поддержка малого и среднего предпринимательства" на предстоящие годы.



Президент считает, что этот финансовый ресурс должен сработать в 2020 году.





"AK&M" от 12.05.2020