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12/05/2020
13:16

Правительство утвердило дополнительные выплаты семьям с детьми

Правительство РФ утвердило дополнительные выплаты семьям с детьми. Соответствующее постановление подписал исполняющий обязанности председателя правительства Андрей Белоусов.

Россияне с детьми в возрасте от 3 до 16 лет смогут получить разовую выплату в 10 тыс. руб. на каждого ребёнка с 1 июня.

Для получения выплаты достаточно подать заявление. Сделать это можно дистанционно через портал госуслуг, в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда или обратившись лично в территориальное отделение по месту жительства, пребывания или фактического проживания.

На рассмотрение заявления отводится не более 5 дней. На осуществление выплаты - не более 3 дней. За её назначением можно обратиться до 1 октября.

Российские семьи, имеющие детей в возрасте до трёх лет, смогут воспользоваться ещё одной мерой поддержки. Для них предусмотрена выплата в 5 тыс. руб. на ребёнка за апрель, май и июнь.



"AK&M" от 12.05.2020
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