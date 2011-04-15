Правительство утвердило дополнительные выплаты семьям с детьми

Правительство РФ утвердило дополнительные выплаты семьям с детьми. Соответствующее постановление подписал исполняющий обязанности председателя правительства Андрей Белоусов.



Россияне с детьми в возрасте от 3 до 16 лет смогут получить разовую выплату в 10 тыс. руб. на каждого ребёнка с 1 июня.



Для получения выплаты достаточно подать заявление. Сделать это можно дистанционно через портал госуслуг, в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда или обратившись лично в территориальное отделение по месту жительства, пребывания или фактического проживания.



На рассмотрение заявления отводится не более 5 дней. На осуществление выплаты - не более 3 дней. За её назначением можно обратиться до 1 октября.



Российские семьи, имеющие детей в возрасте до трёх лет, смогут воспользоваться ещё одной мерой поддержки. Для них предусмотрена выплата в 5 тыс. руб. на ребёнка за апрель, май и июнь.







"AK&M" от 12.05.2020