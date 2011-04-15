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12/05/2020
12:04

В Москве и области введён обязательный масочный режим

В Москве и области с сегодняшнего дня, 12 мая, введён обязательный масочный режим. Соответствующие указания опубликованы на порталах столичной мэрии и областного правительства.

В магазинах, торговых центрах, при поездках на любых видах общественного транспорта, в такси и в других местах следует использовать средства индивидуальной защиты - маски, респираторы и перчатки.

В общественных местах по-прежнему нужно соблюдать дистанцию не менее полутора метров.

Эти же меры касаются и пребывания на рабочих местах на предприятиях, которые возобновили свою деятельность 12 мая.

До конца месяца все жители столицы и области должны соблюдать режим самоизоляции, особенно граждане старше 65 лет и люди с хроническими заболеваниями.

Такие меры рекомендованы санитарными врачами. Они связаны с режимом ограничений из-за распространения коронавирусной инфекции, который действует уже полтора месяца.

"AK&M" от 12.05.2020
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