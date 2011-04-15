В Москве и области введён обязательный масочный режим

В Москве и области с сегодняшнего дня, 12 мая, введён обязательный масочный режим. Соответствующие указания опубликованы на порталах столичной мэрии и областного правительства.



В магазинах, торговых центрах, при поездках на любых видах общественного транспорта, в такси и в других местах следует использовать средства индивидуальной защиты - маски, респираторы и перчатки.



В общественных местах по-прежнему нужно соблюдать дистанцию не менее полутора метров.



Эти же меры касаются и пребывания на рабочих местах на предприятиях, которые возобновили свою деятельность 12 мая.



До конца месяца все жители столицы и области должны соблюдать режим самоизоляции, особенно граждане старше 65 лет и люди с хроническими заболеваниями.



Такие меры рекомендованы санитарными врачами. Они связаны с режимом ограничений из-за распространения коронавирусной инфекции, который действует уже полтора месяца.



"AK&M" от 12.05.2020