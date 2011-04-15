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12/05/2020
14:19

Кабмин утвердил меры поддержки для системообразующих организаций

Правительство РФ утвердило меры поддержки для системообразующих организаций. Соответствующее постановление подписал исполняющий обязанности председателя Правительства Андрей Белоусов.

Системно значимой признана 1151 компания. Каждая из них может претендовать на кредит по льготной ставке. Особо пострадавшим предприятиям будет обеспечена дополнительная помощь, в том числе субсидии на возмещение затрат, отсрочка уплаты налогов и авансовых платежей по ним, а также госгарантии, необходимые для реструктуризации существующих или выдачи новых кредитов и облигационных займов.

Для получения помощи организации должны пройти стресс-тестирование. Заявки тех из них, кто по результатам теста оказался в зоне риска, должны быть верифицированы и рассмотрены на заседаниях Межведомственной комиссии и Правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики.



"AK&M" от 12.05.2020
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