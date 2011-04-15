Столичные и подмосковные предприятия, работающие в сфере услуг, остаются закрытыми до 31 мая 2020 года.



Как сообщила мэрия Москвы, с 12 мая к работе могут вернуться только промышленные предприятия и строительные организации. В первую очередь возобновится строительство дорог, школ, детских садов и других важных объектов.



Вместе с тем, учитывая рекомендации Роспотребнадзора Московской области принято решение не возобновлять работу строительных площадок и промышленных предприятий в регионе ещё неделю, сообщила пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья. Застройщики, осуществляющие свою деятельность на территории Подмосковья, смогут приступить к работе не раньше 18 мая.





"AK&M" от 12.05.2020