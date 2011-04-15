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12/05/2020
13:08

Столичные и подмосковные предприятия, работающие в сфере услуг, остаются закрытыми до 31 мая

Столичные и подмосковные предприятия, работающие в сфере услуг, остаются закрытыми до 31 мая 2020 года.

Как сообщила мэрия Москвы, с 12 мая к работе могут вернуться только промышленные предприятия и строительные организации. В первую очередь возобновится строительство дорог, школ, детских садов и других важных объектов.

Вместе с тем, учитывая рекомендации Роспотребнадзора Московской области принято решение не возобновлять работу строительных площадок и промышленных предприятий в регионе ещё неделю, сообщила пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья. Застройщики, осуществляющие свою деятельность на территории Подмосковья, смогут приступить к работе не раньше 18 мая.


"AK&M" от 12.05.2020
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