Правительство выделило 81.1 млрд руб. малым и средним предприятиям из пострадавших отраслей

Правительство РФ выделило более 81.1 млрд руб. на помощь малым и средним предприятиям из пострадавших отраслей. Соответствующее постановление подписал исполняющий обязанности председателя Правительства Андрей Белоусов.



Из резервного фонда Правительства Федеральному казначейству будет выделено более 81.1 млрд руб. на предоставление в 2020 году субсидий из федерального бюджета малому и среднему бизнесу из отраслей, пострадавших от коронавируса.



Условием предоставления субсидии является сохранение предприятиями не менее 90% работников от их количества в марте 2020 года. Поддержкой могут воспользоваться более 970 тыс. организаций.





"AK&M" от 12.05.2020