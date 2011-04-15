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12/05/2020
14:32

Правительство выделило 81.1 млрд руб. малым и средним предприятиям из пострадавших отраслей

Правительство РФ выделило более 81.1 млрд руб. на помощь малым и средним предприятиям из пострадавших отраслей. Соответствующее постановление подписал исполняющий обязанности председателя Правительства Андрей Белоусов.

Из резервного фонда Правительства Федеральному казначейству будет выделено более 81.1 млрд руб. на предоставление в 2020 году субсидий из федерального бюджета малому и среднему бизнесу из отраслей, пострадавших от коронавируса.

Условием предоставления субсидии является сохранение предприятиями не менее 90% работников от их количества в марте 2020 года. Поддержкой могут воспользоваться более 970 тыс. организаций.


"AK&M" от 12.05.2020
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