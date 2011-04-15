Кабмин расширил возможности регионов по использованию средств для борьбы с COVID

Правительство РФ расширило возможности регионов по использованию средств, выделенных на борьбу с коронавирусом. Соответствующее распоряжение подписал исполняющий обязанности председателя Правительства Андрей Белоусов.



Регионы смогут направлять средства, выделенные из резервного фонда Правительства, на дополнительное оснащение медицинских учреждений оборудованием для лучевой диагностики новой коронавирусной инфекции, а также на проведение такой диагностики.



Речь идёт как о действующих, так и о перепрофилируемых больницах и клиниках.



В общей сложности из резервного фонда Правительства регионам выделено свыше 65,8 млрд руб. Первый транш - 33.4 млрд руб. - поступил в марте, второй - 32.4 млрд руб. - в апреле.



Эти средства можно использовать для создания коечного фонда, оснащения больниц оборудованием для помощи больным с коронавирусом, в том числе системами снабжения кислородом, а также для обеспечения персонала средствами индивидуальной защиты.





"AK&M" от 12.05.2020