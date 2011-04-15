Более 1 тыс. офисов ВТБ начали обслуживание клиентов на этой неделе

ВТБ с 12 мая 2020 года дополнительно открыл для своих клиентов около 200 точек продаж, доведя общее число дежурных отделений до 1072, что составляет более 70% от всей сети ВТБ. Об этом говорится в сообщении банка.



Наибольшее число отделений доступно клиентам в столичных регионах: 200 - в Москве и Московской области и более 80 - в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Ещё порядка 720 офисов работают в других регионах России.



Большинство операций доступно клиентам ВТБ удаленно: в интернет-банке или мобильном приложении ВТБ-Онлайн. В начале апреля у россиян появилась возможность стать клиентом ВТБ дистанционно с помощью биометрии, зарегистрировавшись на сайте. Подать заявку на отсрочку платежа по кредитным каникулам теперь можно не только через контакт-центр, но и с помощью чат-бота.



Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.



Чистая прибыль Группы ВТБ по МСФО в I квартале 2020 года составила 39.8 млрд руб., снизившись на 14.4% по сравнению с I кварталом 2019 года. Чистые процентные доходы составили 119.7 млрд руб., увеличившись на 14.9%. Чистые комиссионные доходы выросли на 48.1% до 28 млрд руб. Совокупный кредитный портфель Группы вырос на 5.2% до 12.058.6 млрд руб.



"AK&M" от 12.05.2020