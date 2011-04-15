Новая дорога соединит Новую Москву и район Солнцево

Новая дорога соединит район Солнцево, трассу Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе и Киевское шоссе. Об этом заявил руководитель Департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин, говорится в сообщении Стройкомплекса.



Он отметил, что проектирование автодороги, которая соединит улицу Родниковая с Киевским шоссе в месте расположения торговых комплексов, уже началось.



Строительство нового участка позволит перераспределить автомобильные потоки и снять часть транспортной нагрузки - в частности, для пассажиров общественного транспорта.



"Новая четырёхполосная трасса протянется от проектируемого проезда 6662 до Киевского шоссе, к которому примкнет возле торгового центра "Леруа Мерлен" и гипермаркета "Метро", - сказал В.Жидкин.



Работы по проектированию автодороги выполняет ООО "Проектный институт "Владимиравтодорпроект". Их планируется завершить до конца 2020 года. Государственный заказчик - ГКУ "Москворечье".



Помимо основной трассы, проект включает строительство сквозного проезда между торговыми комплексами и оборудование велодорожек. Вдоль дороги установят наружное освещение, два светофора, две остановки общественного транспорта и шумозащитные экраны в местах жилой застройки. Также возведут мост через реку Сетунь.



Длина трассы от автодороги Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе до улиц Родниковая, Торговая составит 2 км. Её ввод запланирован на 2022 год.



Ранее заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявил, что сейчас в Новой Москве проектируется 36 дорожных объектов общей длиной более 200 км.



"AK&M" от 12.05.2020