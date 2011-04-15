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12/05/2020
14:12

Robinson Tours объявил о банкротстве

Robinson Tours, который проработал 25 лет, объявил о банкротстве. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России.

Туроператор занимался как выездным (Турция, Болгария, Черногория, Албания), так и въездным туризмом. В том числе, Robinson Tours являлся ведущим DMC-оператором по приёму российских туристов.

По оценкам экспертов, на его долю приходилось не менее 50% российского организованного турпотока в Венгрию. В России под брендом Robinson Tours работали офисы в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Казани, в странах СНГ - в Киеве и Алматы.

Причинами прекращения деятельности стала пандемия коронавируса, которая привела к закрытию границ, прекращению авиасообщения и другим ограничениям на туристическом рынке. В этих условиях многие туристы вернули деньги за несостоявшиеся туры.

Из-за коронавируса не состоялась полётная программа Robinson Tours на Хайнань, что также сказалось на финансовом положении туроператора. Компания вернула деньги за туры в период с марта по сентябрь. Как отмечается в обращении, в условиях неизвестности о сроках открытия границ заниматься туроператорской деятельностью крайне сложно, поэтому было принято решение прекратить работу.

На текущий момент у Robinson Tours нет туристов за границей, а страховое покрытие в 380 млн форинтов венгерском отделении Colonnade Insurance SA позволит возместить ущерб за несостоявшиеся туры.

Вместе с тем, по данным российских туроператоров, никаких официальных писем от венгерского партнёра они не получали. Сейчас российские туроператоры (в их числе "Русский Экспресс", ICS Travel Group, ПАКС) пытаются связаться с венгерской стороной.

Туроператорская деятельность Robinson Tours по въезду и выезду велась одним юрлицом. По неофициальной информации, у владельцев Robinson Tours есть намерения возродить деятельность DMC-компании, и по этой причине венгерский туроператор не спешит уведомить российских партнёров об официальном прекращении деятельности.

"AK&M" от 12.05.2020
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