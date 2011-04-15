ВЭБ.РФ выдал поручительства на 100 млрд руб. для кредитов под 0% на выплату зарплат

ВЭБ.РФ завершил первую фазу по поддержке малого и среднего бизнеса, предоставил поручительств на 100 млрд руб. коммерческим банкам для зарплатных кредитов под 0%. Об этом говорится в сообщении банка.



Действие программы по предоставлению поручительств в пользу коммерческих банков в обеспечение льготных кредитов, выдаваемых для выплаты зарплаты, направлено не только на микро-, малые, но и на средние предприятия.



Поручительствами института развития будут обеспечены не менее 75 процентов зарплатных беспроцентных кредитов для малого и среднего бизнеса.



Среди новых банков, в пользу которых ВЭБ.РФ предоставил поручительства, - Росбанк ( 0.75 млрд руб.) и Райффайзенбанк (3.5 млрд руб.).



Ранее поручительства были предоставлены в пользу Сбербанка, ВТБ, ПСБ, Банка Открытие, Альфа-банка, "АК Барс" Банка, РСХ, МСП Банка, банка Санкт-Петербург. По ряду банков (ВТБ, РСХБ и ГПБ) увеличен объем поручительств, расширено их действие на средний бизнес.



Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (госкорпорация "Внешэкономбанк") (ИНН 7750004150) создана на основании федерального закона РФ "О банке развития" посредством реорганизации в 2007 году Внешэкономбанка СССР. Внешэкономбанк является одним из институтов развития, деятельность которого направлена на устранение инфраструктурных ограничений экономического роста, повышение эффективности использования природных ресурсов, развитие высокотехнологичных отраслей промышленности, раскрытие инновационного и производственного потенциала малого и среднего бизнеса, поддержку экспорта промышленной продукции и услуг.



"AK&M" от 12.05.2020