Интер РАО, Восток Ойл и Таймырнефтегаз подписали соглашение о сотрудничестве в области создания энергетической инфраструктуры

ПАО "Интер РАО", "Восток Ойл" (общество Группы ПАО "НК "Роснефть") и АО "Таймырнефтегаз" (входит в Нефтегазхолдинг) подписали соглашение о сотрудничестве в области создания энергетической инфраструктуры. Об этом говорится в сообщении сторон.



Документ предусматривает строительство газовых электростанций и электросетевого комплекса для энергоснабжения группы нефтегазовых месторождений проекта "Восток Ойл".



Документ направлен на обеспечение электрической энергией группы нефтяных месторождений, а также объектов внешнего транспорта нефти и газа, наливного терминала бухты Север, причалов и других инфраструктурных объектов арктического сверхкластера "Восток Ойл".



В рамках реализации соглашения "Интер РАО" организует разработку схем энергоснабжения проекта "Восток Ойл", проектирование, закупку оборудования, строительство энергетической инфраструктуры.



Сотрудничество сторон по развитию энергетической инфраструктуры проекта "Восток Ойл" обеспечит существенный экономический эффект. При реализации соглашения предполагается использовать оборудование, произведённое на территории Российской Федерации.



Проект "Восток Ойл" включает Ванкорский кластер (15 месторождений, крупнейшие из которых - Сузунское, Тагульское, Лодочное и Ванкорское месторождения), Западно-Иркинский участок ("Роснефть"), Пайяхскую группу месторождений ("Нефтегазхолдинг") и месторождения Восточно-Таймырского кластера.



Реализация проекта "Восток Ойл" позволит освоить уникальный ресурсный потенциал Арктического кластера. Конкурентным преимуществом проекта является близость к уникальному транспортному коридору - Северному морскому пути. Его использование открывает возможность поставок сырья с месторождений "Восток Ойл" сразу в двух направлениях: на европейские и азиатские рынки. Реализация проекта обеспечит выполнение поставленных президентом России задач по увеличению грузопотока по Северному морскому пути до 80 млн т к 2024 году.



НК "Роснефть" (ИНН 7706107510) - крупнейшая нефтяная компания в РФ и крупнейший налогоплательщик страны. Уставный капитал компании равен 105.981 млн руб. На эту сумму эмитировано 10598177810 обыкновенных акций номиналом 0.01 руб. Крупнейшими акционерами Роснефти на 1 сентября 2017 года являлись: государственное АО "Роснефтегаз" (50%+1 акция), BP Russian Investments Limited (19.75%), QHG Oil Ventures Pte. Ltd. (СП Glencore и QIA, 19.5%).



Роснефть располагает крупнейшей сетью розничных продаж на территории России, включающей около 3000 АЗС/АЗК.



Чистая прибыль, относящаяся к акционерам Роснефти, за 2019 год по МСФО выросла на 29% до 708 млрд руб. с 549 млрд руб. годом ранее. Выручка от реализации и доход от ассоциированных организаций и совместных предприятий увеличились на 5.3% до 8.676 трлн руб. с 8.238 трлн руб., показатель EBITDA - на 1.2% до 2.105 трлн руб. с 2.081 трлн руб.



ПАО "Интер РАО" (ПАО "Интер РАО ЕЭС", ИНН 2320109650) образовано в мае 1997 года на основании решения учредителя - ОАО РАО "ЕЭС России", является крупнейшим в России оператором экспорта-импорта электроэнергии, управляет многочисленными энергетическими активами в РФ и за рубежом. Установленная электрическая мощность электростанций, входящих в состав группы "Интер РАО" и находящихся под её управлением, составляет 33.487 ГВт, тепловая - 25.731 тыс. Гкал/ч.



Уставный капитал Интер РАО составляет 293.34 млрд руб. и разделён на 10440000997683 обыкновенные акции номинальной стоимостью 0.02809767 руб. каждая.



Чистая прибыль ПАО "Интер РАО" по РСБУ за 2019 год выросла на 15% до 21.8 млрд руб. с 18.9 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 2.2% до 55.1 млрд руб. с 53.9 млрд руб., валовая прибыль - на 8.4% до 19.3 млрд руб. с 17.8 млрд руб. Совокупные активы по состоянию на 31 декабря 2019 года по сравнению с 31 декабря 2018 года увеличились на 51.4 млрд руб. (10.1%) и составили 557.7 млрд руб.



Чистая прибыль Интер РАО по МСФО за 2019 год выросла на 14.3% до 81.9 млрд руб. с 71.7 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 7.2% до 1.032 трлн руб. с 962.6 млрд руб., показатель EBITDA - на 16.7% до 141.5 млрд руб. со 121.3 млрд руб.



"AK&M" от 12.05.2020