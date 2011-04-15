Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

12/05/2020
15:18

Системы теплоснабжения Москвы перевели на летний режим работы

Системы теплоснабжения Москвы перевели на летний режим работы. Об этом сообщила столичная мэрия.

Отопление отключили более чем в 70 тыс. зданий, в числе которых около 33 тыс. жилых домов.

Все работы прошли в плановом режиме в строгом соответствии с утверждённым графиком. Теперь специалисты комплекса городского хозяйства уже начали подготовку к следующему отопительному сезону.

Завершить эти работы планируют до 25 августа. Таким образом, школы, детские сады и больницы будут готовы к пуску тепла к 1 сентября, а жилые дома и другие здания - к 15 сентября.

"AK&M" от 12.05.2020
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100