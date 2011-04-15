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Системы теплоснабжения Москвы перевели на летний режим работы. Об этом сообщила столичная мэрия.
Отопление отключили более чем в 70 тыс. зданий, в числе которых около 33 тыс. жилых домов.
Все работы прошли в плановом режиме в строгом соответствии с утверждённым графиком. Теперь специалисты комплекса городского хозяйства уже начали подготовку к следующему отопительному сезону.
Завершить эти работы планируют до 25 августа. Таким образом, школы, детские сады и больницы будут готовы к пуску тепла к 1 сентября, а жилые дома и другие здания - к 15 сентября.
"AK&M" от 12.05.2020