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12/05/2020
16:30

Антимонопольные органы ЕС до 17 июня примут решение по слиянию FCA и PSA

Антимонопольные органы ЕС до 17 июня 2020 года примут решение по слиянию Fiat Chrysler Automobiles и PSA Group. Об этом сообщает издание Speedme со ссылкой на заявление Европейской комиссии.

Напомним, в конце 2019 года агентство AK&M сообщало, что PSA Group (Peugeot-Citroen) и Fiat Chrysler Automobiles (FCA) подписали обязательное соглашение о слиянии. Акционеры каждой компании будут владеть 50% акций новой объединённой группы. Объединённая компания будет иметь годовой объём продаж 8.7 млн автомобилей, а выручка составит почти 170 млрд евро.

Fiat Chrysler Automobiles N.V. (FCA) - итало-американский автопроизводитель. Головная компания зарегистрирована в Нидерландах, штаб-квартира расположена в Лондоне. FCA возникла в 2014 результате покупки итальянским холдингом Fiat американской компании Chrysler. Акции компании обращаются на Нью-Йоркской фондовой бирже и Итальянской фондовой бирже в Милане.

Группа PSA Peugeot Citroen - второй по величине автопроизводитель Европы и европейский лидер производства лёгкого коммерческого транспорта с рыночной долей 22.7%. Компания представлена в 160-ти странах мира, ей принадлежат международные марки - Peugeot, Citroen, число персонала достигает 180 тыс. человек. В 2017 году PSA Group завершила покупку европейского бизнеса General Motors Co. (GM), в который входят бренды Opel и Vauxhall.

AK&M "Рынок слияний и поглощений" от 12.05.2020

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