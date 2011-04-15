АЛРОСА в апреле минимизировала реализацию алмазно-бриллиантовой продукции. Об этом говорится в сообщении компании.



АЛРОСА практически остановила реализацию алмазно-бриллиантовой продукции в связи с активной реализацией мер по предотвращению распространения коронавируса, которые были предприняты правительствами во всём мире, а также стремлением компании придерживаться политики приоритета цен над объёмами (price over volume strategy).



Общий объём продаж в апреле составил $15.6 млн. Выручка от продаж алмазного сырья третьим сторонам составила $13.1 млн, бриллиантов - $2.4 млн.



Всего за первые четыре месяца 2020 года продажи алмазно-бриллиантовой продукции АЛРОСА в стоимостном выражении составили $919.8 млн. При этом общая стоимость реализованного алмазного сырья в январе-апреле составила $894.4 млн, бриллиантов - $25.4 млн.



Как отметил заместитель генерального директора АЛРОСА Евгений Агуреев, слова которого приводятся в сообщении, введенные для борьбы с коронавирусом ограничения и падение спроса на ювелирные украшения с бриллиантами свели к минимуму торговлю алмазами и бриллиантами на всех мировых площадках. "В этих условиях мы предложили клиентам возможность отказаться от выкупа сырья в апреле и перенести его на последующие периоды, что было позитивно встречено нашими покупателями. В нынешних условиях задача участников рынка - не допускать продолжения затоваривания в мидстриме, соотносить действия с реальным состоянием гранильного сектора, и мы придерживаемся этой тактики. Тем не менее, необходимо помнить, что ограничения и сложности, с которыми столкнулся рынок, носят временный характер - как с точки зрения организации работы, так и с точки зрения спроса. Мы имеем дело с редким природным ресурсом, запасы которого ограничены, эмоциональная ценность бриллиантов природного происхождения в глазах потребителя высока. По наши м оценкам, уже к началу III квартала будет наблюдаться положительная динамика спроса на алмазы. Это мнение разделяют многие участники рынка".



АЛРОСА (ИНН 1433000147) является одной из крупнейших алмазодобывающих компаний мира, на её долю приходится 97% всех алмазов РФ и около 25% мировой добычи. В состав компании входят: "ЕСО АЛРОСА", "Бриллианты АЛРОСА", а также Айхальский, Мирнинский, Удачнинский и Нюрбинский ГОК. Крупнейшими акционерами АК "АЛРОСА" являются Росимущество и Республика Саха (Якутия).



Продажи алмазно-бриллиантовой продукции АЛРОСА за 2019 год в стоимостном выражении составили $3.338 млрд. При этом общая стоимость реализованного за 2019 год алмазного сырья составила $3.273 млрд, бриллиантов - $64.7 млн.



Чистая прибыль АЛРОСА по МСФО за 2019 год сократилась на 31% до 62.7 млрд руб. с 90.4 млрд руб. годом ранее. Выручка сократилась на 21% до 238.2 млрд руб. с 299.6 млрд руб. вследствие сокращения объёмов реализации на 12% на фоне падения спроса на алмазно-бриллиантовом рынке (главным образом в первом полугодии 2019 года), снижения среднего индекса цен (-6%) и изменения структуры продаж в связи с ростом спроса на мелкоразмерное сырьё. Показатель EBITDA сократился на 31% до 107.1 млрд руб. со 156 млрд руб. за счёт снижения выручки.



Чистый убыток АЛРОСА по РСБУ за январь-март 2020 года составил 7.481 млрд руб. против прибыли 16.06 млрд руб. годом ранее. Выручка сократилась на 18.78% до 40.147 млрд руб. с 49.43 млрд руб. Убыток до налогообложения составил 8.907 млрд руб. против прибыли 20.464 млрд руб.



"AK&M" от 12.05.2020