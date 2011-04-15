Ингосстрах выплатил более $1.7 млн в связи с повреждением воздушного судна

СПАО "Ингосстрах" произвело выплату страхового возмещения в размере более $1.7 млн в связи с повреждением воздушного судна Boeing 757-204. Об этом говорится в сообщении страховой компании.



Повреждение воздушного судна произошло в результате жёсткой посадки в аэропорту Алматы, Республика Казахстан.



Вышеуказанное событие было признано компанией "Ингосстрах" страховым случаем, и была осуществлена выплата страхового возмещения в размере 1 767 387.71 долларов США, согласно условиям договора ретроцессии, заключенного через брокера Malakut Insurance Brokers DMCC.



СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населённом пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.



"AK&M" от 12.05.2020