Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

12/05/2020
17:31

Госдума приняла законопроект, увеличивающий в ряде случаев страховое возмещение по вкладам до 10 млн руб.

Госдума приняла во втором чтении законопроект, увеличивающий предельный размер страхового возмещения по вкладам физических лиц в отдельных случаях до 10 млн руб. Об этом говорится в сообщении Банка России.

Сейчас страховое возмещение в таком объёме действует только для средств на счетах эскроу, открытых для купли-продажи недвижимого имущества и для расчётов по договорам участия в долевом строительстве.

После принятия законопроекта вкладчики смогут рассчитывать на повышенное страховое возмещение, если на их счетах оказались средства от продажи жилья, получения наследства, социальных выплат или субсидий, страховые выплаты по возмещению ущерба жизни, здоровью и имуществу, выплаты по исполнению решений суда. В этих случаях граждане могут рассчитывать на возмещение до 10 млн руб., но только если у банка была отозвана лицензия или введён мораторий на выплаты по вкладам в течение трёх месяцев с момента поступления денежных средств на счёт.

Кроме того, выплата страхового возмещения в размере до 10 млн руб. будет распространяться на счета и депозиты для капитального ремонта многоквартирных домов.

Законопроект также предусматривает включение в число застрахованных счетов и депозитов отдельных некоммерческих организаций с суммой возмещения до 1.4 млн руб. К таким некоммерческим организациям относятся садоводческие и огороднические некоммерческие товарищества, товарищества собственников жилья, гаражные и гаражно-строительные кооперативы, жилищные и жилищно-строительные кооперативы, благотворительные фонды, казачьи общества, общины коренных малочисленных народов РФ, религиозные организации и организации, оказывающие общественно полезные услуги.

Изменения в законодательстве также дадут возможность Агентству по страхованию вкладов (АСВ) более оперативно вводить в действие решение о снижении ставок страховых взносов, которые уплачиваются банками в систему страхования вкладов, в том числе новые ставки можно будет вводить за уже прошедший квартал.

Кроме того, поправки предусматривают изменение критериев назначения банкам повышенных ставок страховых взносов, когда проценты по вкладам превышают базовый уровень доходности вкладов, для валютных вкладов, а также сберегательных сертификатов без права получения вклада по требованию.

"AK&M" от 12.05.2020
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100