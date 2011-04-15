Госдума приняла законопроект, увеличивающий в ряде случаев страховое возмещение по вкладам до 10 млн руб.

Госдума приняла во втором чтении законопроект, увеличивающий предельный размер страхового возмещения по вкладам физических лиц в отдельных случаях до 10 млн руб. Об этом говорится в сообщении Банка России.



Сейчас страховое возмещение в таком объёме действует только для средств на счетах эскроу, открытых для купли-продажи недвижимого имущества и для расчётов по договорам участия в долевом строительстве.



После принятия законопроекта вкладчики смогут рассчитывать на повышенное страховое возмещение, если на их счетах оказались средства от продажи жилья, получения наследства, социальных выплат или субсидий, страховые выплаты по возмещению ущерба жизни, здоровью и имуществу, выплаты по исполнению решений суда. В этих случаях граждане могут рассчитывать на возмещение до 10 млн руб., но только если у банка была отозвана лицензия или введён мораторий на выплаты по вкладам в течение трёх месяцев с момента поступления денежных средств на счёт.



Кроме того, выплата страхового возмещения в размере до 10 млн руб. будет распространяться на счета и депозиты для капитального ремонта многоквартирных домов.



Законопроект также предусматривает включение в число застрахованных счетов и депозитов отдельных некоммерческих организаций с суммой возмещения до 1.4 млн руб. К таким некоммерческим организациям относятся садоводческие и огороднические некоммерческие товарищества, товарищества собственников жилья, гаражные и гаражно-строительные кооперативы, жилищные и жилищно-строительные кооперативы, благотворительные фонды, казачьи общества, общины коренных малочисленных народов РФ, религиозные организации и организации, оказывающие общественно полезные услуги.



Изменения в законодательстве также дадут возможность Агентству по страхованию вкладов (АСВ) более оперативно вводить в действие решение о снижении ставок страховых взносов, которые уплачиваются банками в систему страхования вкладов, в том числе новые ставки можно будет вводить за уже прошедший квартал.



Кроме того, поправки предусматривают изменение критериев назначения банкам повышенных ставок страховых взносов, когда проценты по вкладам превышают базовый уровень доходности вкладов, для валютных вкладов, а также сберегательных сертификатов без права получения вклада по требованию.



"AK&M" от 12.05.2020