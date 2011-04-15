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12/05/2020
18:05

Банк России перенёс FINOPOLIS на осень 2021 года

Банк России принял решение перенести Форум инновационных финансовых технологий FINOPOLIS на осень 2021 года из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Об этом говорится в сообщении ЦБ.

"Формат одного из крупнейших в стране форумов по инновациям подразумевает участие большого количества гостей, что в текущих условиях нежелательно даже с учётом того, что мероприятие проходит осенью, - подчёркивает ЦБ. - Кроме того, постепенный выход регионов России из ограничительных мер в разные сроки, а также неопределённость в отношении международных перелётов и снятия карантинных мер в других странах затрудняют планирование проведения форума на этот год".

"AK&M" от 12.05.2020
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