Банк России перенёс FINOPOLIS на осень 2021 года

Банк России принял решение перенести Форум инновационных финансовых технологий FINOPOLIS на осень 2021 года из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Об этом говорится в сообщении ЦБ.



"Формат одного из крупнейших в стране форумов по инновациям подразумевает участие большого количества гостей, что в текущих условиях нежелательно даже с учётом того, что мероприятие проходит осенью, - подчёркивает ЦБ. - Кроме того, постепенный выход регионов России из ограничительных мер в разные сроки, а также неопределённость в отношении международных перелётов и снятия карантинных мер в других странах затрудняют планирование проведения форума на этот год".



"AK&M" от 12.05.2020