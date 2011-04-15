Ресурсный потенциал проекта "Восток Ойл" составляет более 5 млрд т лёгкой малосернистой нефти, И.Сечин

Ресурсный потенциал проекта "Восток Ойл" составляет более 5 млрд т лёгкой малосернистой нефти, превосходящей по своим качествам нефть марки Brent. Об этом заявил главный исполнительный директор ПАО НК "Роснефть" Игорь Сечин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.



Как говорится в сообщении компании по словам И.Сечина, потенциал поставки нефти на сырьевые рынки оценивается в 2024 году в 25 млн т, в 2027 году - 50 млн т и к 2030 году - до 115 млн т.



"Восток Ойл" - это мощный генератор роста экономики России. Ожидаемый экономический эффект, по данным Института прогнозирования РАН, - 9.3 руб. на каждый вложенный рубль инвестиций. Реализация проекта даст дополнительно по 2% увеличения ВВП ежегодно.



Президентом страны поставлена задача на ближайшие годы - обеспечить загрузку Северного морского пути, сделав его полноценной транспортной артерией с круглогодичной навигацией.



"Восток Ойл" обеспечит значительную долю грузопотока по арктической транспортной магистрали. Свыше 100 млн т углеводородов в год, добываемых на месторождениях проекта, будут перевозиться танкерами ледового класса по Севморпути, эти суда уже строятся на первой в России судоверфи тяжелого гражданского судостроения "Звезда".



Проект "Восток Ойл" включает Ванкорский кластер (15 месторождений, крупнейшие из которых - Сузунское, Тагульское, Лодочное и Ванкорское месторождения), Западно-Иркинский участок ("Роснефть"), Пайяхскую группу месторождений ("Нефтегазхолдинг) и месторождения Восточно-Таймырского кластера.



НК "Роснефть" (ИНН 7706107510) - крупнейшая нефтяная компания в РФ и крупнейший налогоплательщик страны. Уставный капитал компании равен 105.981 млн руб. На эту сумму эмитировано 10598177810 обыкновенных акций номиналом 0.01 руб. Крупнейшими акционерами Роснефти на 1 сентября 2017 года являлись: государственное АО "Роснефтегаз" (50%+1 акция), BP Russian Investments Limited (19.75%), QHG Oil Ventures Pte. Ltd. (СП Glencore и QIA, 19.5%).



Роснефть располагает крупнейшей сетью розничных продаж на территории России, включающей около 3000 АЗС/АЗК.



Чистая прибыль, относящаяся к акционерам Роснефти, за 2019 год по МСФО выросла на 29% до 708 млрд руб. с 549 млрд руб. годом ранее. Выручка от реализации и доход от ассоциированных организаций и совместных предприятий увеличились на 5.3% до 8.676 трлн руб. с 8.238 трлн руб., показатель EBITDA - на 1.2% до 2.105 трлн руб. с 2.081 трлн руб.



"AK&M" от 12.05.2020