Дайджест газеты "Коммерсант" от 13 мая 2020 года.



РОМАН АБРАМОВИЧ ВЫХОДИТ ИЗ ЛЕСА

ОН И ЕГО ПАРТНЕРЫ ХОТЯТ ПРОДАТЬ RFP GROUP



Как выяснил "Ъ", кризис в лесной отрасли Дальнего Востока привел к тому, что основные акционеры крупнейшего в регионе лесопромышленного холдинга RFP Group Роман Абрамович, Александр Абрамов и Александр Фролов хотят сократить доли. Бизнесмены, вместе владеющие около 58% в RFP, ищут нового инвестора, которому готовы продать пакет вплоть до контрольного. Причина - низкая рентабельность в условиях роста экспортных пошлин и высокая долговая нагрузка. На рынке считают, что найти покупателя будет сложно: по оценкам экспертов, RFP Group целиком может стоить около $500 млн. При этом у бизнеса неплохие среднесрочные перспективы, учитывая большую лесосеку и доступ на азиатские рынки.





МИТИНГИ ЛИШАЮТ УГОЛОВНОГО ПРОШЛОГО

СПЧ ГОТОВИТ ПРОЕКТ ЗАКОНА О "ПЕРЕВОДЕ" СТ. 212.1 ИЗ УК В КОАП



Президентский Совет по правам человека (СПЧ) готовит законопроект о "переводе" так называемой "дадинской" статьи 212.1 ("неоднократное нарушение порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации") из уголовного кодекса в административный. Как сообщил "Ъ" глава СПЧ Валерий Фадеев, законодательная инициатива может быть оформлена уже в мае. "Политически мотивированное" преследование осужденного по этой статье Константина Котова, а также еще ряда граждан властями РФ по другим делам, между тем, стало поводом для внесения новой резолюции "О российских политзаключенных" в Палату представителей США. Господин Фадеев назвал этот документ "политической игрой"





НА ЗАЕМЩИКОВ СМОТРЯТ С НЕОДОБРЕНИЕМ

БАНКИ ГОТОВЫ ВЫДАВАТЬ КРЕДИТЫ МИНИМАЛЬНОМУ ЧИСЛУ ГРАЖДАН



Банки снизили уровень одобрения по кредитам до исторических минимумов. Особенно сильно показатель упал по необеспеченным ссудам из-за их высокой рискованности и уже демонстрирующей рост просроченной задолженности. Сейчас получить кредиты могут лишь самые качественные заемщики. Эксперты полагают, что гражданам с недостаточно хорошей кредитной историей рассчитывать на лояльность со стороны банков в ближайшее время не стоит.





ХАКЕРЫ УШЛИ В ДОСТАВКУ

В СЕТИ ВЫСТАВИЛИ НА ПРОДАЖУ БАЗУ КЛИЕНТОВ КУРЬЕРСКОЙ СЛУЖБЫ



Данные, якобы принадлежащие 9 млн клиентов службы экспресс-перевозки СДЭК, выставили на продажу в интернете за 70 тыс. руб. Это самая крупная утечка персональных данных в российских службах доставки, интерес мошенников к которым связан с ростом спроса на их услуги на фоне самоизоляции из-за коронавируса, отмечают эксперты. В самой компании настаивают, что из нее утечек не было, а источником данных мог стать другой ресурс.





ПРОДУКТОВЫЕ ПЕРЕЕЗЖАЮТ В ОНЛАЙН

РЫНОК ЭКСПРЕСС-ДОСТАВКИ ВЫРАСТЕТ В ДЕСЯТКИ РАЗ



Испытывающий резкий рост благодаря самоизоляции граждан рынок экспресс-доставки продуктов питания по итогам 2020 года может увеличиться с 0,7 млрд до 30 млрд руб., прогнозируют в компании "Infoline-Аналитика". Основной его объем обеспечат X5 Retail Group ("Пятерочка", "Перекресток" и др.), "ВкусВилл", "Яндекс.Лавка" и "Самокат". Хотя популярность услуга начала набирать усилиями в первую очередь интернет-сервисов, в дальнейшем инициативу могут перехватить крупные игроки из офлайн-ритейла, не исключают эксперты.





ЭЛИТНОМУ ЖИЛЬЮ ХВАТИЛО ПРОЧНОСТИ

ЦЕНЫ НА ДОРОГИЕ КВАРТИРЫ ПРОДОЛЖАТ РОСТ



В отличие от московских застройщиков массового жилья девелоперам элитных проектов удалось сохранить высокий покупательский интерес: потенциальная аудитория дорогой недвижимости намного более устойчива к кризису. На этом фоне консультанты ждут роста цен на такие новостройки на уровне 5-7%.





СЛИЯНИЯ И ИЗМЕЛЬЧАНИЯ

СТАТИСТИКА M&A ДЕРЖИТСЯ НА ДОВИРУСНЫХ ДОГОВОРЕННОСТЯХ



Первый квартал на рынке сделок слияния и поглощения еще не в полной мере отразил кризисные явления, вызванные эпидемией коронавируса. Объем сделок сохранился на уровне прошлого года, немного не дотянув до $10 млрд. В то же время резко увеличилось число небольших сделок, тогда как масштабные трансакции в основном связаны с более ранними договоренностями. Эксперты считают, что пока владельцы бизнеса, пострадавшего от эпидемии, не готовы продавать его с существенным дисконтом. Однако скоро процесс активизируется, а ряд активов перейдут к новым собственникам за долги.





Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".

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"AK&M" от 13.05.2020