ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на 14 мая в размере 73.5819 руб. против 73.4326 руб. на 13 мая.





Курс доллара США за последние 5 дней:



13.05.20 - 73.4326 руб.

09.05.20 - 73.8725 руб.

08.05.20 - 74.1169 руб.

07.05.20 - 73.9719 руб.

01.05.20 - 72.7263 руб.





"AK&M" от 13.05.2020