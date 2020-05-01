ЦБ РФ установил официальный курс евро на 14 мая в размере 79.7775 руб. против 79.4394 руб. на 13 мая.







Курс евро за последние 5 дней:



13.05.20 - 79.4394 руб.

09.05.20 - 80.0039 руб.

08.05.20 - 80.0611 руб.

07.05.20 - 80.0598 руб.

01.05.20 - 79.1189 руб.





"AK&M" от 13.05.2020