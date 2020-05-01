Для подписчиков
ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения
В свободном доступе
Новости дня
Комментарии
Подписка
На главную страницу
Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции
Об Агентстве
Продукты
Контактная информация
ЦБ РФ установил официальный курс евро на 14 мая в размере 79.7775 руб. против 79.4394 руб. на 13 мая.
Курс евро за последние 5 дней:
13.05.20 - 79.4394 руб.
09.05.20 - 80.0039 руб.
08.05.20 - 80.0611 руб.
07.05.20 - 80.0598 руб.
01.05.20 - 79.1189 руб.
"AK&M" от 13.05.2020