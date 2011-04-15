Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 14 мая

Банк России установил на 14 мая курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.







1 Австралийский доллар 47.7252

1 Азербайджанский манат 43.0102

100 Армянских драмов 15.0783

1 Белорусский рубль 30.0653

1 Болгарский лев 40.7769

1 Бразильский реал 12.5005

100 Венгерских форинтов 22.5739

1000 Вон Республики Корея 60.0718

10 Гонконгских долларов 94.9370

1 Датская крона 10.6980

1 Доллар США 73.5819

1 Евро 79.7775

100 Индийских рупий 97.5047

100 Казахстанских тенге 17.4485

1 Канадский доллар 52.3640

100 Киргизских сомов 94.9025

1 Китайский юань 10.3720

10 Молдавских леев 41.1647

1 Новый туркменский манат 21.0535

10 Норвежских крон 72.4652

1 Польский злотый 17.4675

1 Румынский лей 16.4997

1 СДР (специальные права

заимствования) 100.203

1 Сингапурский доллар 51.9206

10 Таджикских сомони 71.6649

1 Турецкая лира 10.5201

10000 Узбекских сумов 72.5866

10 Украинских гривен 27.5588

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 90.3144

10 Чешских крон 28.9772

10 Шведских крон 75.1787

1 Швейцарский франк 75.8264

10 Южноафриканских рэндов 39.8410

100 Японских иен 68.7585

"AK&M" от 13.05.2020