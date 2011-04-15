Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 14 мая

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Банк России установил на 14 мая курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 47.7252
1 Азербайджанский манат 43.0102
100 Армянских драмов 15.0783
1 Белорусский рубль 30.0653
1 Болгарский лев 40.7769
1 Бразильский реал 12.5005
100 Венгерских форинтов 22.5739
1000 Вон Республики Корея 60.0718
10 Гонконгских долларов 94.9370
1 Датская крона 10.6980
1 Доллар США 73.5819
1 Евро 79.7775
100 Индийских рупий 97.5047
100 Казахстанских тенге 17.4485
1 Канадский доллар 52.3640
100 Киргизских сомов 94.9025
1 Китайский юань 10.3720
10 Молдавских леев 41.1647
1 Новый туркменский манат 21.0535
10 Норвежских крон 72.4652
1 Польский злотый 17.4675
1 Румынский лей 16.4997
1 СДР (специальные права
заимствования) 100.203
1 Сингапурский доллар 51.9206
10 Таджикских сомони 71.6649
1 Турецкая лира 10.5201
10000 Узбекских сумов 72.5866
10 Украинских гривен 27.5588
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 90.3144
10 Чешских крон 28.9772
10 Шведских крон 75.1787
1 Швейцарский франк 75.8264
10 Южноафриканских рэндов 39.8410
100 Японских иен 68.7585
"AK&M" от 13.05.2020