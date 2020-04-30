ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на сегодня, 13 мая, в размере 73.4326 руб. против 73.8725 руб. на 9 мая.





Курс доллара США за последние 5 дней:



09.05.20 - 73.8725 руб.

08.05.20 - 74.1169 руб.

07.05.20 - 73.9719 руб.

01.05.20 - 72.7263 руб.

30.04.20 - 73.6894 руб.





"AK&M" от 12.05.2020