ЦБ РФ установил официальный курс евро на сегодня, 13 мая, в размере 79.4394 руб. против 80.0039 руб. на 9 мая.





Курс евро за последние 5 дней:



09.05.20 - 80.0039 руб.

08.05.20 - 80.0611 руб.

07.05.20 - 80.0598 руб.

01.05.20 - 79.1189 руб.

30.04.20 - 80.0488 руб.





"AK&M" от 12.05.2020