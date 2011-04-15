Повтор! Полиметалл продаёт месторождение Северная Калуга за $13.5 млн

Полиметалл заключил соглашение на продажу месторождения Северная Калуга компании North Kaluga Mining Limited. Об этом говорится в сообщении компании.



Вознаграждение за сделку включает фиксированный авансовый платёж в размере $10.7 млн в денежной форме, 5% роялти на выручку от продажи готовой продукции за вычетом транспортных расходов и расходов на переработку (NSR) и 50% роялти на дополнительную выручку.



Дополнительная выручка будет определена как полученная за период выручка за минусом базовой выручки, где базовая выручка - это потенциальная выручка, рассчитанная на основе реальных содержаний и следующих цен на металлы: Cu = $5500 за тонну, Zn = $2310 за тонну, Au = $1650 за унцию, Ag = $18.7 за унцию. Справедливая стоимость всех роялти на дату соглашения оценивается в $13.5 млн. И по NSR, и по роялти на дополнительную выручку договором установлена максимальная суммарная возможная величина в размере $300 млн. Покупатель актива также выплатит весь долг компании-собственника лицензии на месторождение перед Полиметаллом на дату закрытия сделки ($2.8 млн в долларовом эквиваленте на дату подписания соглашения).



"Мы продолжаем продвигаться по плану реализации нецелевых активов. Сделка с Северной Калугой обеспечивает нам как денежное вознаграждение, так и возможность заработать на росте цен на металлы", - заявил главный исполнительный директор Группы Виталий Несис, цитируемый в сообщении.



Северная Калуга - месторождение полиметаллических руд, расположенное в Свердловской области. Минеральные ресурсы месторождения включают медь, золото, цинк и серебро, при этом в денежном выражении большая часть ресурсов приходится на медь и золото.



Рудные запасы Северной Калуги в соответствии с кодексом JORC на 1 июня 2018 года составили 212 тыс. унций золотого эквивалента с содержанием 12.9 г/т. Актив классифицирован Полиметаллом как непрофильный из-за небольшого размера, короткого срока эксплуатации и отсутствия свободных мощностей на будущей Воронцовской обогатительной фабрике.



Polymetal International plc входит в топ-10 производителей золота в мире и в топ-5 производителей серебра в мире с активами в России и Казахстане. Компания сочетает значительные темпы роста с устойчивой дивидендной доходностью.



"AK&M" от 12.05.2020