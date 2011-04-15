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13/05/2020
10:39

Для оформления единовременной выплаты на детей в 10 тыс. руб. запущен специальный сервис

Для оформления единовременной выплаты на детей в 10 тыс. руб. запущен специальный сервис. Об этом сообщает Минкомсвязь.

Так, по адресу posobie16.gosuslugi.ru россияне могут подать заявку на оформление единовременной выплаты в размере 10 тыс. руб. на детей в возрасте от 3 до 16 лет. Обратиться за назначением единовременной выплаты можно до 1 октября 2020 года.

Услуга запущена после указа президента РФ Владимира Путина от 7 апреля 2020 года N 249 "О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей". В соответствии с документом, единовременная выплата будет производиться с 1 июня 2020 года.

Ранее в рамках социальной поддержки семей с детьми на Единый портал госуслуг выведена услуга по подаче гражданами РФ заявления на ежемесячную дополнительную выплату в 5 тыс. руб. на детей в возрасте до 3 лет. Эту выплату могут получить семьи, имеющие право на материнский капитал. Если детей в возрасте до 3 лет в семье несколько, выплаты назначаются на каждого ребенка. Эта мера поддержки действует в апреле-июне 2020 года, при этом подать заявление на получение выплаты можно до 1 октября 2020 года.

"AK&M" от 13.05.2020
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