Рынок M&A в I квартале остался практически на прежнем уровне

В I квартале 2020 года рынок M&A остался практически на прежнем уровне. Об этом говорится в бюллетене "Рынок слияний и поглощений" Информационного агентства AK&M.



Суммарная стоимость сделок в январе-марте выросла на 2.2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув $9.6 млрд (против $9.39 млрд годом ранее).



За этот период отмечено 110 транзакций - на 54.9% больше, чем в январе-марте 2019 года (71 сделка). В рублевом выражении сумма сделок за первые три месяца 2020 года возросла более заметно - на 8% до 674.32 млрд руб. с 623.99 млрд руб. за аналогичный период прошлого года, что связано с ослаблением курса рубля.



Крупнейшей сделкой I квартала 2020 года стало февральское приобретение компанией "Онега Холдинг" у госкорпорации "ВЭБ.РФ" 99.57% АО "Междуречье", основного добывающего актива холдинга "Сибуглемет", за $3.56 млрд (с учетом долга).



Однако средняя стоимость сделок (за вычетом крупнейших) снизилась в годовом сравнении на 44.2% до $37.3 млн по сравнению с $66.8 млн в январе-марте 2019 года.



Карантинные меры, связанные с пандемией COVID-19, заметно ударили по российскому рынку. Простой в связи с карантинными мерами может привести к значительному росту распродаж российских предприятий.



Еще в марте, когда существенно пострадали от пандемии только Китай и Европа, российский рынок M&A отреагировал соответственно. Увеличилось число небольших сделок, крупные практически свернулись. При этом крупнейшая транзакция, зафиксированная в течение марта, и вторая по объему за квартал, по факту была заключена еще в 2018 году. Так, консолидация финской корпорацией Fortum 73.4%-ной доли в германском концерне Uniper, владеющем 83.73% российского ПАО "Юнипро", оценочно за $2013.6 млн, началась в июне 2018 года, но только в марте 2020 года Fortum получила разрешение на выкуп оставшейся доли в 20.5% акций. Без учета этой сделки рынок M&A показал бы снижение на 20% по сравнению с I кварталом 2019 года, как мы и прогнозировали.



Тем временем бизнес бьет тревогу. В Торгово-промышленной палате РФ (ТПП) придерживаются мнения, что если вызванный пандемией кризис окажется затяжным, около 3 млн предпринимателей в России могут прекратить свою деятельность.



По мнению экспертов, многие компании, в том числе и крупные, смогут продержаться в нынешних условиях не более двух месяцев. В первую очередь, это авиакомпании, а также сфера услуг и торговля. Легкая промышленность, особенно индустрия моды, также может существенно пострадать. Косвенно, из-за падения потребительского спроса, может начаться спад в секторе строительства жилья, а также в пищевой промышленности и сельском хозяйстве.



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AK&M "Рынок слияний и поглощений"