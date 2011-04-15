Первое место на российском рынке M&A в I квартале занял ТЭК

На российском рынке M&A первое место в рейтинге отраслей в I квартале 2020 года занял ТЭК с одной мегасделкой на $3.56 млрд (37.1% объема рынка), что в 5.7 раза больше суммарной стоимости шести сделок аналогичного периода прошлого года ($625.3 млн). Об этом говорится в бюллетене "Рынок слияний и поглощений" Информационного агентства AK&M.



Единственной сделкой в отрасли и крупнейшей сделкой периода стало приобретение компанией "Онега Холдинг" у госкорпорации "ВЭБ.РФ" 99.57% АО "Междуречье", основного добывающего актива холдинга "Сибуглемет".



На второе место в рейтинге отраслей поднялась электроэнергетика с двумя транзакциями на $2.1 млрд (21.8% объема рынка). Крупнейшей сделкой периода стала консолидация 73.4% акций "Юнипро" финской Fortum путем поэтапного выкупа их у германского концерна Uniper. Эта сделка стала второй по размеру в отчетном периоде. При этом в январе-марте 2019 года сделок в отрасли не заключалось.



На третье место по итогам квартала вышло строительство и девелопмент с 58 сделками на $1.51 млрд. Доля отрасли составила 15.8% объема рынка, по числу транзакций - 52.7%. При этом суммарная стоимость сделок, зафиксированных в секторе в январе-марте 2020 года, оказалась в 2 раза выше, чем за тот же период прошлого года. Крупнейшей сделкой периода стало приобретение группой компаний "Самолет" проекта жилого кластера на участке 87.7 га на Варшавском шоссе оценочно за $356.9 млн.



На четвертое место по итогам периода опустилось машиностроение с 5 сделками на $828.9 млн. Крупнейшей из них стало приобретение "Объединенной машиностроительной группой" (ОМГ) Дмитрия Стрежнева активов группы ГАЗ - 100% "Автомобильного завода "Урал" и 100% холдинга "РМ-Терекс" оценочной стоимостью $521 млн. Доля отрасли составила 8.6% объема рынка. При этом суммарная стоимость сделок, зафиксированных в отрасли в I квартале 2020 года, снизилась в 2.7 раза в годовом сравнении.



На пятое место поднялся транспорт (доля рынка 5%) с 6 сделками на $480.9 млн. Крупнейшей сделкой периода стало приобретение оперлизинговой компанией Brunswick Rail парка нефтебензиновых цистерн "Первой грузовой компании" (ПГК) за $291.1 млн. Суммарная стоимость сделок, зафиксированных в отрасли в январе-марте 2020 года, снизилась на 39.3% по сравнению с первыми тремя месяцами 2019 года.



В I квартале низкая активность сохраняется в страховании, связи и химической промышленности. При этом эксперты в 2020 году прогнозируют оживление в телекоме и фармацевтике.



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AK&M "Рынок слияний и поглощений"