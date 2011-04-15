Московские организации обязали тестировать работников на COVID-19

Московские власти обязали столичные организации тестировать своих работников на COVID-19. Об этом свидетельствует указ мэра Москвы Сергея Собянина от 7 мая.



Так, с 12 по 31 мая поручено обеспечить проведение исследований на предмет наличия новой коронавирусной инфекции (2019- nCoV) в организациях, допущенных к проведению таких исследований в соответствии с законодательством, в отношении не менее 10% работников.



В период с 1 июня в течение каждых 15 календарных дней организациям поручено обеспечить проведение вышеуказанных требований исследований в отношении не менее 10% работников.



Кроме того, организации должны обеспечить взятие крови у работников для проведения лабораторного исследования методом иммуноферментного анализа (ИФА) на наличие 2019-nCoV и иммунитета к ней в порядке и сроки, установленные Департаментом здравоохранения Москвы.





"AK&M" от 13.05.2020