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13/05/2020
10:19

Московские организации обязали тестировать работников на COVID-19

Московские власти обязали столичные организации тестировать своих работников на COVID-19. Об этом свидетельствует указ мэра Москвы Сергея Собянина от 7 мая.

Так, с 12 по 31 мая поручено обеспечить проведение исследований на предмет наличия новой коронавирусной инфекции (2019- nCoV) в организациях, допущенных к проведению таких исследований в соответствии с законодательством, в отношении не менее 10% работников.

В период с 1 июня в течение каждых 15 календарных дней организациям поручено обеспечить проведение вышеуказанных требований исследований в отношении не менее 10% работников.

Кроме того, организации должны обеспечить взятие крови у работников для проведения лабораторного исследования методом иммуноферментного анализа (ИФА) на наличие 2019-nCoV и иммунитета к ней в порядке и сроки, установленные Департаментом здравоохранения Москвы.


"AK&M" от 13.05.2020
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