Цифровой пропуск для поездок по Москве можно получить по СМС

Граждане России могут получить цифровой пропуск для поездок по Москве, отправив СМС-сообщение на номер 7377. Соответствующее изменение было внесено в указ мэра Москвы.



Получение пропуска с помощью СМС-сообщения по иностранному паспорту или другому документу не предусмотрено. В этом случае необходимо воспользоваться порталом mos.ru или позвонить в единую справочную службу по телефону: +7 (495) 777-77-77.



Чтобы оформить цифровой пропуск с помощью СМС-сообщения, необходимо отправить на короткий номер 7377 сообщение с указанием кода цели и сведений, необходимых для получения пропуска.



Для оформления доступны следующие цели: 1 - цифровой пропуск для работающих; 2 - посещение медицинской организации; 3 - разовая поездка в иных целях; 4 - передвижение со служебным удостоверением; 5 - осуществление волонтерской деятельности.



Также теперь доступен лишь один код документа, удостоверяющего личность: 1 - паспорт гражданина РФ.



Например, при оформлении цифрового пропуска для работающих необходимо отправить сообщение следующего вида: Пропуск*1*1*серия паспорта*номер паспорта*номер транспортного средства (обязательно, если планируется использовать личный или служебный автомобиль)*номер карты "Тройка" (обязательно, если планируется использовать при проезде на общественном транспорте)*номер карты "Стрелка" (обязательно, если планируется использовать при проезде на общественном транспорте)*ИНН организации*краткое наименование организации.



Если гражданин работает в медицинской организации, ИНН указывать необязательно. Цифровой код придет в ответном СМС.



При оформлении цифрового пропуска для разового передвижения в медицинскую организацию необходимо отправить сообщение следующего вида: Пропуск*2*1*серия паспорта*номер паспорта*дата рождения (через точку)*номер транспортного средства (обязательно, если планируется использовать личный или служебный автомобиль)*номер карты "Тройка" (обязательно, если планируется использовать при проезде на общественном транспорте)*номер карты "Стрелка" (обязательно, если планируется использовать при проезде на общественном транспорте)*краткое наименование медицинской организации



При оформлении цифрового пропуска для разового передвижения в иных целях необходимо отправить сообщение следующего вида: Пропуск*3*1*серия паспорта*номер паспорта*номер транспортного средства (обязательно, если планируется использовать личный или служебный автомобиль)*номер карты "Тройка" (обязательно, если планируется использовать при проезде на общественном транспорте)*номер карты "Стрелка" (обязательно, если планируется использовать при проезде на общественном транспорте)*цель выхода (максимум 20 символов)*адрес пункта назначения.



Чтобы зарегистрировать номера автомобилей и транспортных карт, владельцам служебных удостоверений необходимо отправить сообщение следующего вида: Пропуск*4*1*серия паспорта*номер паспорта*номер служебного удостоверения (до 50 символов)*номер транспортного средства (обязательно, если планируется использовать личный или служебный автомобиль)*номер карты "Тройка" (обязательно, если планируется использовать при проезде на общественном транспорте)*номер карты "Стрелка" (обязательно, если планируется использовать при проезде на общественном транспорте)



При оформлении цифрового пропуска для осуществления волонтерской деятельности, необходимо отправить сообщение следующего вида: Пропуск*5*1*серия паспорта*номер паспорта*дата рождения (через точку)*личный номер волонтера ГБУ "Мосволонтер"*номер транспортного средства (обязательно, если планируется использовать личный или служебный автомобиль)*номер карты "Тройка" (обязательно, если планируется использовать при проезде на общественном транспорте)*номер карты "Стрелка" (обязательно, если планируется использовать при проезде на общественном транспорте).



Цифровые пропуска для поездок на работу, срок действия которых истекал 11 мая, продолжат действовать до 31 мая включительно. Дополнительно предоставлять паспортные данные, номер мобильного телефона, адрес электронной почты и другие сведения не надо. Исключение сделано только для тех случаев, когда такие данные изменились и требуют обновления.



Порядок оформления цифровых пропусков для разовых поездок остается прежним. Их можно получить два раза в неделю, а для поездок в медицинские учреждения и волонтерской деятельности - ежедневно.



Напомним, с 12 мая в столице заработали предприятия промышленного и строительного секторов. Следить за соблюдением требований к организации деятельности на строительных площадках будет Мосгосстройнадзор. Соответствующие изменения также были внесены в указ мэра Москвы.



"AK&M" от 13.05.2020