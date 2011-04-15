Газпром стройТЭК Салават присоединяет Салаваттехнотекс

АО "Газпром стройТЭК Салават" присоединяет АО "Салаваттехнотекс". Об этом свидетельствуют данные ЕГРЮЛ.



В результате реорганизации Салаваттехнотекс прекратит деятельность.



Основным направлением деятельности АО "Газпром стройТЭК Салават" является разработка, производство и поставка на объекты строительства, ремонта и реконструкции магистральных газопроводов единой системы газоснабжения (ЕСГ) ПАО "Газпром" всех типов балластирующих устройств, конструкций обетонированной трубы отечественного и импортного производства, а также всех видов геосинтетических, технических, полимерных материалов и конструкций из них.



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