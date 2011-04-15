"Мэйл.ру" увеличила до 75.83% долю в "Нейтив Медиа"

ООО "Мэйл.ру" увеличило до 75.83% долю в ООО "Нейтив Медиа". Об этом свидетельствуют данные ЕГРЮЛ.



Изменение в реестре произошло 12 мая.

ООО "Нейтив Медиа" владеет платформой премиальной видео-рекламы Native Roll.



Mail.Ru Group Limited - холдинговая компания для ряда "дочек", включая российские операционные компании. Компании принадлежат ведущие русскоязычные социальные сети - ВКонтакте и Одноклассники, почтовый сервис, портал Mail.ru и три мессенджера. Mail.ru Group также владеет игровыми проектами, объединёнными под брендом MY.GAMES. В 2019 году запущено подразделение Mail.ru Group Tech Lab, которое занимается развитием новых технологий. Mail.ru Group является акционером СП AliExpress Россия вместе с Alibaba Group, МегаФоном и РФПИ, а также совместно со Сбербанком развивает O2O-платформу в сфере еды и транспорта.



Совокупная чистая прибыль Mail.ru Group по МСФО за I квартал 2020 года снизилась на 22.2% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составила 2.203 млрд руб. Доля Mail.ru Group в чистых результатах ключевых СП (AliExpress Россия и O2O) в I квартале составила 2.26 млрд руб. убытка. Совокупная сегментная выручка компании выросла на 14.3% до 22.332 млрд руб., совокупный сегментный показатель EBITDA - на 4.1% до 5.729 млрд руб. Чистая задолженность по состоянию на 31 марта 2020 года составила 11.422 млрд руб.



AK&M "Рынок слияний и поглощений" от 13.05.2020