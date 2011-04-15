Uber ведет переговоры о покупке GrubHub

Uber ведет переговоры о покупке службы доставки продуктов питания GrubHub. Об этом сообщает FOX Business.



Напомним, в начале этого года Uber, которая управляет службой доставки продуктов UberEats в рамках своего бизнеса (доставка по требованию) обратилась к GrubHub по поводу возможного поглощения. По данным Bloomberg, сделка может быть завершена уже в этом месяце.



Если сделка состоится, UberEats все равно столкнется с конкуренцией со стороны таких компаний, как DoorDash и Postmates, отмечает издание.



AK&M "Рынок слияний и поглощений" от 13.05.2020