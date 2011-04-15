Чистая прибыль Сбербанка за 4 месяца по РСБУ сократилась на 21.5%

Чистая прибыль Сбербанка по итогам 4 месяцев 2020 года сократилась на 21.5% до 230.1 млрд руб. в годовом выражении. Об этом свидетельствуют данные банка.



Чистый процентный доход вырос на 9.6% до 445.5 млрд руб., чистый комиссионный доход - на 8.6% до 150.8 млрд руб. Операционные расходы увеличились на 3.6%.



Отношение расходов к доходам по итогам 4 месяцев составило 26.3% против 32.3% годом ранее.



Активы в апреле выросли на 0.3% до 29.7 трлн руб.

ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.



Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб.



Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации владеет 52.32% от общего количества голосующих акций Сбербанка.





"AK&M" от 13.05.2020