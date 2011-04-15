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13/05/2020
12:18

The Capital Group Companies увеличила долю в Московской Бирже до 5.162%

The Capital Group Companies, Inc. (США) увеличила долю в ПАО "Московская Биржа" до 5.162% с 4.987%. Об этом говорится в сообщении биржи.

Изменение произошло 30 апреля 2020 года.
Компания владеет долей косвенно через Capital International, Inc. (является дочерней компанией Capital Group International, Inc.), Capital International Sarl (является дочерней компанией Capital Group International, Inc.), Capital Group International, Inc. (является дочерней компанией Capital Research and Management Company), Capital Research and Management Company (является дочерней компанией The Capital Group Companies, Inc.).

Московская Биржа управляет единственной в России многофункциональной биржевой площадкой по торговле акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка и товарами.

AK&M "Рынок слияний и поглощений" от 13.05.2020

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