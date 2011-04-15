Сбербанк и DocDoc запускают сервис поддержки людей старшего поколения в период пандемии

Медицинский сервис DocDoc, входящий в экосистему Сбербанка, запустил бесплатный сервис поддержки людей старшего поколения. Об этом говорится в сообщении банка.



С его помощью можно организовать доставку продуктов и лекарств, связаться с врачами и научиться пользоваться полезными цифровыми сервисами. Также есть возможность получить психологическую помощь или просто поговорить.



Финансовая поддержка Сбербанка позволяет предоставлять все сервисы бесплатно.



За два месяца обратилось более 200 тыс. человек.

Компания DocDoc начала работу в 2012 году как сервис по выбору врачей на основе проверенных отзывов самих пациентов. В 2017 году DocDoc на 80% вошёл в группу "Сбербанк", после чего сервис начал трансформацию в медицинскую платформу - площадку, на которой представлены самые востребованные медицинские услуги: запись к врачу и телемедицина.



ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.



Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб.



Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации владеет 52.32% от общего количества голосующих акций Сбербанка.



"AK&M" от 13.05.2020