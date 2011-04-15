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13/05/2020
15:44

Нацбанк Украины нашёл нарушения при продаже Сбербанка

Нацбанк Украины нашёл нарушения при продаже Сбербанка. Как говорится в сообщении украинского регулятора, смена собственника дочернего банка Сбербанка России в Украине - АО "Сбербанк" - вопреки требованиям закона состоялась без согласования с украинским регулятором.

Так, 23 апреля 2020 года Национальному банку Украины стало известно о продаже Центральным банком РФ 50%+1 акция Сбербанка России Министерству финансов РФ. Соответственно в АО "Сбербанк" изменился конечный владелец.

При этом конечный владелец не сообщил в Нацбанк Украины за 3 месяца до наступления события о намерении такого приобретения; не согласовал с Нацбанком Украины данное приобретение; не подал в Национальный банк копию договора, на основании которого состоялся переход права собственности на акции, отмечается в сообщении.

Нацбанк Украины потребовал от Минфина РФ и Сбербанка России представить объяснения и соответствующие документы, а также сообщил о правовых последствиях нарушения украинского закона.

ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.

Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб.

Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации владеет 52.32% от общего количества голосующих акций Сбербанка.

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